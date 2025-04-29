В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из 7 прифронтовых сел

В Днепропетровской области ввели принудительную эвакуацию из прифронтовых территорий Синельниковского района. Речь идет о 4 селах Межевской и 3 – Новопавловской общинах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Принудительная эвакуация на Днепропетровщине

Председатель ОВА ввел принудительную эвакуацию из 7 сел, – четырех в Межевской общине и трех – в Новопавловской. Лысак отметил, что добровольно выехать из этих населенных пунктов жителям предлагали несколько месяцев. Немало людей все же решились.

В безопасное место уже вывезли почти 400 детей. Однако еще 26 ребят до сих пор оставались. Их семьи до последнего надеялись, что пройдет. заметил чиновник.

Некоторые из них – переселенцы, которые уже пережили потерю дома и только начали строить новую жизнь. Однако россияне направляют на людей КАБы и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями,

– заявил глава ОВА.

Также добавил, чтобы скоординировать процесс, собрали областную эвакокомиссию. Присоединились ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, медики, военные и руководители районов. Благотворители будут помогать с транспортировкой.

Лысак заверил, что есть варианты по расселению. Люди сами будут выбирать, обустроиться в Днепропетровской области или в другой. Они получат все соцвыплаты. Принудительная эвакуация продлится месяц.

На Днепропетровщине проводят принудительную эвакуацию / Инфографика облсовета

Председатель областного совета Николай Лукашук констатировал, что в связи с военными действиями в области усилилась внутренняя миграция из прифронтовых общин.

Чиновник отметил, что сейчас в Новопавловке осталось около 100 жителей, среди которых – 2 детей. До полномасштабного вторжения там проживали около 3,5 тысячи человек.

Сейчас на территории Днепропетровской области российских оккупационных войск нет. Силы обороны должным образом защищают наш регион,

– подчеркнул Лукашук.

Также заверил, что власть делает все, чтобы общины были готовы принимать людей, предоставлять необходимые услуги вовремя и качественно.

По словам председателя, на ближайшей сессии облсовета планируют внести изменения в программу поддержки ВПО и других областных программ для оказания помощи людям и реагирования на все вызовы войны.