В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию еще из ряда населенных пунктов

В Донецкой области объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов. Соответствующее решение приняли в четверг, 24 июля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вадима Филашкина, главу Донецкой ОВА.

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Что известно об эвакуации в Донецкой области?

В Донецкой области начата обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов.

Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады,

– говорится в сообщении.

Филашкин сообщил, что соответствующее решение приняли сегодня 24 июля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

По данным главы ОГА, всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.

"Дал поручение местной власти, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – добавил он.

Глава ОВА в очередной раз подчеркнул, что "пребывание на территории Донецкой несет постоянную опасность".

"Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" – резюмировал Филашкин.

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К слову, 24 июля в 11 часов утра, оккупанты нанесли 3 авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

В областной прокуратуре указали, что в результате атаки врага на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию.

Указывалось, что повреждены 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт.