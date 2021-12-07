В американском посольстве обнародовали официальное заявление о возможной эвакуации американских граждан с территории Украины.

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США не эвакуируют своих граждан из Украины

Правительство Соединенных Штатов пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины,

– отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что Вашингтон проводит обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Традиционно за возможно серьезное ухудшение ситуации с безопасностью предусматривают комплекс мер.

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