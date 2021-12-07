О том, что Соединенные Штаты хотят, чтобы удалось избежать военного конфликта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью изданию.

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США хочет дипломатического решения вопроса Украина – Россия

Наша цель в обоих случаях (в Украине и Тайване – 24 канал) – решать проблемы с помощью дипломатии и не доводить ситуации до военного конфликта,

– отметил Остин.

Глава Минобороны США отметил, что в случае вторжения России в Украину Вашингтон перебросит в Европу дополнительные войска, чтобы успокоить союзников.

США поддерживать союзников по НАТО

"Потребность в укреплении уверенности наших союзников по НАТО и наших союзников на восточном фланге будет реальной, и США будут готовы предоставить такие заверения", – заверил министр.

Он добавил, что Украина не является членом Альянса, поэтому не может получить защиту по 5-й статье его устава. Однако страна получает военную помощь от США в виде поставок оружия для самообороны и американских военных инструкторов.

С 2014 года военные США регулярно направляют в Украину для обучения и консультирования Вооруженных сил.

Обратите внимание! Ранее Остин провел совещание с военным командованием США по обострению ситуации на границе Украины и России. На заседании отметили, что возможного вторжения можно избежать путем дипломатии.

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