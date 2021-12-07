Про те, що Сполучені Штати хочуть, аби вдалося уникнути військового конфлікту, глава Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв'ю виданню.
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США хоче дипломатичного вирішення питання Україна – Росія
Наша мета в обох випадках (в Україні та Тайвані – 24 канал) – розв'язувати проблеми за допомогою дипломатії й не доводити ситуації до військового конфлікту,
– зазначив Остін.
Глава Міноборони США наголосив, що у випадку вторгнення Росії в Україну Вашингтон перекине до Європи додаткові війська, щоб заспокоїти союзників.
США підтримувати союзників по НАТО
"Потреба в зміцненні впевненості наших союзників по НАТО і наших союзників на східному фланзі буде реальною, і США будуть готові надати такі запевнення", – запевнив міністр.
Він додав, що Україна не є членом Альянсу, тому не може отримати захист за 5-ю статтею його статуту. Однак країна отримує військову допомогу від США у вигляді постачання зброї для самооборони та американських військових інструкторів.
З 2014 року військові США регулярно скеровують в Україну для навчання і консультування Збройних сил.
Російські війська біля України: коротко
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. Згодом цю інформацію підтвердила й українська розвідка. наголосивши, що атака може відбутися у січні – лютому 2022 року.
- Водночас у Міноборони запевняють, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня заявив, що наразі поблизу українських кордонів перебувають 94,3 тисячі російських військових. Іноземні ЗМІ попереджають, що їхня кількість може сягнути 175 тисяч.
- Європа та США підтримують Україну та погрожують Росії санкціями у випадку повномасштабного вторгнення.
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