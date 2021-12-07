В американському посольстві оприлюднили офіційну заяву щодо можливої евакуації американських громадян з території України.

Читайте також Завершились двогодинні перемовини Путіна та Байдена: підсумки розмови

США не евакуйовують своїх громадян з України

Уряд Сполучених Штатів наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України,

– зазначили у посольстві.

Там наголосили, що Вашингтон проводить звичайне планування на випадок надзвичайних ситуацій. Традиційно через можливе серйозне погіршення ситуації з безпекою передбачають комплекс заходів.

Доповнюємо новину...