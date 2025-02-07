Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde. По данным СМИ, сейчас на этом участке проживают сотни гражданских людей, которых Россия не спешит забирать.

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Какие условия выдвинула Украина для эвакуации

Согласно обнародованной информации, Киев готов открыть гуманитарный коридор для эвакуации сотен российских гражданских лиц, проживающих на территориях Курской области, которые сегодня контролируют Силы обороны.

Для этого Москве нужно обратиться с соответствующей просьбой. По данным издания, сейчас в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, проживают более 1,5 тысяч гражданских лиц.

Семьи (россиян – 24 Канал) все больше гневаются на российские власти из-за потери связи с близкими, которые оказались без связи по ту сторону линии фронта,

– говорится в материале.

К слову, в России растет уровень истерии из-за ситуации в Курской области. Россияне прогнозируют значительно более масштабные наступательные действия со стороны Украины, чем те, что имеют место сейчас. Вероятно, враг начинает терять контроль над ситуацией.