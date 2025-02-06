Одновременно готовится информационная картинка, чтобы объяснить и оправдать собственные неудачи. В то же время, как отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко 24 Каналу, Украина использует каждую возможность для контратак и маневровой обороны.

Советуем прочитать У Зеленского сказали, как именно используют Курщину на переговорах

Рост истерии в информационном пространстве врага

Уровень истерии среди российских войск значительно нарастает, что является положительным знаком для Украины. Это может свидетельствовать о том, что российские силы начинают терять контроль над ситуацией.

Учитывая вражеское информационное пространство, можно увидеть, что россияне ожидают большие наступательные действия со стороны ВСУ, масштабы которых они прогнозируют значительно большими, чем те, что происходят сейчас.

Это может указывать на два важных момента: во-первых, признание способности украинских сил проводить крупные операции, а, во-вторых, вероятное истощение российских войск, которые наступают с октября 2023 года.

В любом случае уровень такой истерии и смятения у врага – это хорошо, мы должны быть в этом заинтересованы,

– отметил военный.

Россияне длительное время готовят картину, чтобы оправдать уменьшение темпов операций, снижение интенсивности атак и уменьшение их успешности. Об этом неоднократно упоминают и в Генштабе, и военные аналитики, а также данные западных осинтеров, которые наблюдают за событиями на фронте.

Смотрите также Впервые со времен Второй мировой: за 2 месяца до Курской операции ССО перешли границу России

Украинские войска используют любую возможность на Курщине

Общая ситуация на фронте свидетельствует, что Силы обороны используют любую возможность для активных действий, в частности маневровой обороны и контратак, чтобы улучшить свое тактическое положение. Одним из таких примеров стали успешные удары по командным пунктам российских войск в Курской области, где находились высокопоставленные офицеры из России и Северной Кореи.

Это позволяет нарушить координацию и систему управления врага сроком от нескольких часов до нескольких дней. То есть временно затруднив реализацию его наступательных действий,

– пояснил Александр Мусиенко.

Следствием таких атак стало создание возможности для украинских сил провести контрнаступательные действия на тактическом уровне. Это позволяет нашим подразделениям использовать ситуацию, пока противник пытается восстановить контроль над своими командными пунктами. Подобные действия уже имели место ранее и продолжают влиять на ход боевых действий в различных регионах, в частности на Курщине.

В ССО рассказали, что украинская армия нанесла войскам КНДР значительные потери во время Курской операции, которых они не знали со времен Корейской войны.