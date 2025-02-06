Одночасно готується інформаційна картинка, щоб пояснити та виправдати власні невдачі. Водночас, як зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко 24 Каналу, Україна використовує кожну можливість для контратак та маневрової оборони.

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Зростання істерії в інформаційному просторі ворога

Рівень істерії серед російських військ значно наростає, що є позитивним знаком для України. Це може свідчити про те, що російські сили починають втрачати контроль над ситуацією.

З огляду на ворожий інформаційний простір, можна побачити, що росіяни очікують на великі наступальні дії з боку ЗСУ, масштаби яких вони прогнозують значно більшими, ніж ті, що відбуваються зараз.

Це може вказувати на два важливі моменти: по-перше, визнання здатності українських сил проводити великі операції, а, по-друге, ймовірне виснаження російських військ, які наступають з жовтня 2023 року.

У будь-якому випадку рівень такої істерії і сум'яття у ворога – це добре, ми повинні бути в цьому зацікавлені,

– зазначив військовий.

Росіяни тривалий час готують картину, щоб виправдати зменшення темпів операцій, зниження інтенсивності атак і зменшення їх успішності. Про це неодноразово згадують і в Генштабі, і військові аналітики, а також дані західних осінтерів, які спостерігають за подіями на фронті.

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Українські війська використовують будь-яку можливість на Курщині

Загальна ситуація на фронті свідчить, що Сили оборони використовують будь-яку можливість для активних дій, зокрема маневрової оборони та контратак, щоб поліпшити своє тактичне становище. Одним із таких прикладів стали успішні удари по командних пунктах російських військ у Курській області, де перебували високопоставлені офіцери з Росії та Північної Кореї.

Це дозволяє порушити координацію та систему управління ворога терміном від кількох годин до кількох днів. Тобто тимчасово затруднивши реалізацію його наступальних дій,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Наслідком таких атак стало створення можливості для українських сил провести контрнаступальні дії на тактичному рівні. Це дозволяє нашим підрозділам використовувати ситуацію, поки противник намагається відновити контроль над своїми командними пунктами. Подібні дії вже мали місце раніше і продовжують впливати на хід бойових дій у різних регіонах, зокрема на Курщині.

У ССО розповіли, що українська армія завдала військам КНДР значних втрат під час Курської операції, яких вони не знали з часів Корейської війни.