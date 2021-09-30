Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Как он заметил, их жизни ничего не угрожает.
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По словам министра, украинская сторона поддерживает связь с этими людьми.
Последнюю эвакуацию из Афганистана осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны. При этом представители МИД помогали всем, чем могли.
Тяжелая была эвакуация с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новыми афганскими властями, чтобы самолет мог приземлиться и люди попали на самолет,
– отметил Кулеба.
В то же время министр добавил, что следующий эвакуационный рейс проведет украинская разведка.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
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