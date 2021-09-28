Боевики отказывались освободить людей, которых хотели эвакуировать украинцы. Также талибы каждый раз меняли условия для эвакуации. Более того, они даже пригрозили отобрать самолет.

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Талибы гарантировали украинцам, что препятствий не будет

Еще перед посадкой 16 сентября "Талибан" гарантировал украинской стороне, что самолет без проблем приземлится в Кабуле и эвакуированные без помех попадут на борт. Вся процедура должна была занять несколько часов, а вместо этого длилась 7 дней.

Украинцы категорически отказались признавать власть талибов

Чтобы вернуться на территорию Украины с 96 спасенными афганцами, украинцам пришлось провести несколько переговоров с талибами. Одним из первых условий боевиков якобы было письменное признание украинским правительством "Исламского Эмирата Афганистан". Украинцы это делать категорически отказались.

Самолету пришлось вернуться в Киев, пока длились переговоры и вернуться на афганскую территорию уже 19 сентября.

Спасательная миссия почти сорвалась, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен был вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе будет конфискован,

– пишут в The New York Times.

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Обратите внимание! СМИ информируют, что талибам не понравился даже список людей, которых планировали эвакуировать. Он был цветной, а они требовали черно-белой распечатки.

Пока неизвестно, как именно нашли выход из тупика. Предполагают, что украинской стороне помогли Турция, Пакистан и Катар.

Что известно о последней эвакуации из Афганистана, которую провела Украина: