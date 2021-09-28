Боевики отказывались освободить людей, которых хотели эвакуировать украинцы. Также талибы каждый раз меняли условия для эвакуации. Более того, они даже пригрозили отобрать самолет.
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Талибы гарантировали украинцам, что препятствий не будет
Еще перед посадкой 16 сентября "Талибан" гарантировал украинской стороне, что самолет без проблем приземлится в Кабуле и эвакуированные без помех попадут на борт. Вся процедура должна была занять несколько часов, а вместо этого длилась 7 дней.
Украинцы категорически отказались признавать власть талибов
Чтобы вернуться на территорию Украины с 96 спасенными афганцами, украинцам пришлось провести несколько переговоров с талибами. Одним из первых условий боевиков якобы было письменное признание украинским правительством "Исламского Эмирата Афганистан". Украинцы это делать категорически отказались.
Самолету пришлось вернуться в Киев, пока длились переговоры и вернуться на афганскую территорию уже 19 сентября.
Спасательная миссия почти сорвалась, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен был вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе будет конфискован,
– пишут в The New York Times.
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Пока неизвестно, как именно нашли выход из тупика. Предполагают, что украинской стороне помогли Турция, Пакистан и Катар.
Что известно о последней эвакуации из Афганистана, которую провела Украина:
- Последний борт с эвакуированными из Афганистана прибыл в "Борисполь" вечером 23 сентября.
- В Киев прибыли 96 человек. Среди них – украинские граждане, люди, у которых есть вид на жительство в Украине и студенты, об эвакуации которых просили Канада и Ватикан.
- Всего Украина вывезла из Афганистана около 600 человек.
- В МИД говорят, что покинуть афганскую территорию хотят еще около 100 украинцев.