Бойовики відмовлялись звільнити людей, яких хотіли евакуювати українці. Також таліби щоразу змінювали умови для евакуації. Ба більше, вони навіть пригрозили відібрати літак.

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Таліби гарантували українцям, що перешкод не буде

Ще перед посадкою 16 вересня "Талібан" гарантував українській стороні, що літак без проблем приземлиться в Кабулі та евакуйовані без перешкод потраплять на борт. Вся процедура мала зайняти кілька годин, а натомість тривала 7 днів.

Українці категорично відмовились визнавати владу талібів

Аби повернутись на територію України з 96 врятованими афганцями, українцям довелось провести кілька переговорів з талібами. Однією з перших умов бойовиків начебто було письмове визнання українським урядом "Ісламського Емірату Афганістан". Українці це робити категорично відмовились.

Літак довелось повернутись в Київ, поки тривали перемовини і повернутись на афганську територію вже 19 вересня.

Рятувальна місія майже зірвалася, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований,

– пишуть у The New York Times.

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Зверніть увагу! ЗМІ інформують, що талібам не сподобався навіть список людей, яких планували евакуювати. Він був кольоровий, а вони вимагали чорно-білої роздруківки.

Наразі невідомо, як саме знайшли вихід з глухого кута. Припускають, що українській стороні допомогла Туреччина, Пакистан та Катар.

Що відомо про останню евакуацію з Афганістану, яку провела Україна: