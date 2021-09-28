Бойовики відмовлялись звільнити людей, яких хотіли евакуювати українці. Також таліби щоразу змінювали умови для евакуації. Ба більше, вони навіть пригрозили відібрати літак.
До теми З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців, – МЗС
Таліби гарантували українцям, що перешкод не буде
Ще перед посадкою 16 вересня "Талібан" гарантував українській стороні, що літак без проблем приземлиться в Кабулі та евакуйовані без перешкод потраплять на борт. Вся процедура мала зайняти кілька годин, а натомість тривала 7 днів.
Українці категорично відмовились визнавати владу талібів
Аби повернутись на територію України з 96 врятованими афганцями, українцям довелось провести кілька переговорів з талібами. Однією з перших умов бойовиків начебто було письмове визнання українським урядом "Ісламського Емірату Афганістан". Українці це робити категорично відмовились.
Літак довелось повернутись в Київ, поки тривали перемовини і повернутись на афганську територію вже 19 вересня.
Рятувальна місія майже зірвалася, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований,
– пишуть у The New York Times.
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Наразі невідомо, як саме знайшли вихід з глухого кута. Припускають, що українській стороні допомогла Туреччина, Пакистан та Катар.
Що відомо про останню евакуацію з Афганістану, яку провела Україна:
- Останній борт з евакуйованими з Афганістану прибув до "Борисполя" ввечері 23 вересня.
- До Києва прибули 96 осіб. Серед них – українські громадяни, люди, у яких є посвідка на проживання в Україні та студенти, про евакуацію яких просили Канада та Ватикан.
- Загалом Україна вивезла з Афганістану близько 600 осіб.
- У МЗС кажуть, що покинути афганську територію хочуть ще близько 100 українців.