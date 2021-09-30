Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Як він зауважив, їхньому життю нічого не загрожує.
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За словами міністра, українська сторона підтримує зв'язок з цими людьми.
Останню евакуацію з Афганістану здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони. При цьому представники МЗС допомагали усім, чим могли.
Важка була евакуація з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися й люди потрапили на літак,
– наголосив Кулеба.
Водночас міністр додав, що наступний евакуаційний рейс проведе українська розвідка.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Очільник Генштабу США Марк Міллі визнав програш війни в Афганістані. Він також припустив, що в країні може відродитися "Аль-Каїда".
- Через ситуацію в Афганістані країни G-20 проведуть позачерговий саміт. Він відбудеться 30 – 31 жовтня у Римі.
- Афганські дівчата не можуть відвідувати заняття в університеті Кабула, а жінкам заборонено там викладати. За словами талібів, так буде доти, поки в країні не створять "справжнє ісламське середовище".