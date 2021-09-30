Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Як він зауважив, їхньому життю нічого не загрожує.

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За словами міністра, українська сторона підтримує зв'язок з цими людьми.

Останню евакуацію з Афганістану здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони. При цьому представники МЗС допомагали усім, чим могли.

Важка була евакуація з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися й люди потрапили на літак,

– наголосив Кулеба.

Водночас міністр додав, що наступний евакуаційний рейс проведе українська розвідка.

Зверніть увагу! За даними видання The New York Times, під час евакуації з Афганістану бойовики "Талібану" погрожували конфіскувати український літак. Натомість вони вимагали офіційного визнання від України.

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