Из города Дружковка, что в Донецкой области, с 14 августа начинают обязательную эвакуацию семей с детьми. Также принудительно будут вывозить семьи с несовершеннолетними из ряда сел Андреевской громады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

К теме "Это не такой большой прорыв": Трегубов рассказал о численности россиян под Добропольем

Что известно об обязательной эвакуации из Дружковки?

Вадим Филашкин отметил, что решение об обязательной эвакуации семей с детьми принудительно приняли 14 августа на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Эвакуация касается таких населенных пунктов:

город Дружковка,

села Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады.

По данным главы Донецкой ОВА, всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 1 879 детей.

Враг ежедневно обстреливает Донецкую область около 3 000 раз – находиться в регионе очень опасно для жизни. Позаботьтесь о родных – о своих детях! Эвакуируйтесь вовремя!

– написал Филашкин.

Он также отметил, что все структурные подразделения ОГА, правоохранители, местные власти имеют четкий отработанный механизм эвакуации.

Начальник Донецкой областной военной администрации отметил, что призвал соответствующие организации как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания.

К слову, ранее в Донецкой области начали обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов Белозерской и Добропольской громад.