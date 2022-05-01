Когда продолжат эвакуацию

Сегодня людей должны были эвакуировать от "Порт Сити". Однако из соображений безопасности власти решили перенести эвакуацию.

Важно Самая тяжелая операция с начала войны, – Арахамия и Верещук об эвакуации из "Азовстали"

С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящихся в других районах города, перенесена на понедельник, 2 мая,

– говорится в сообщении.

Сбор людей будет происходить в 8 часов утра у "Порт Сити". Заметим, эту информацию подтвердил и председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Что известно о вывозе людей из "Азовстали"

1 мая президент Владимир Зеленский сообщил радостную новость – с завода "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских, которые уже 2 месяца не видели солнечного света и не дышали свежим воздухом. Среди них есть дети, женщины и люди пожилого возраста. Спасенные направляются в Запорожье.

Нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что спецоперация "Эвакуация "Азовсталь" длится уже третий день. Общественность не информировала о ней из соображений безопасности. Вывезти людей удалось благодаря содействию ООН, "Красного Креста" и украинской разведки. Дальше власть будет работать над тем, чтобы эвакуировать всех людей с завода.

Последние новости о войне в Украине

Российские захватчики хотят полностью оккупировать Донбасс, чтобы получить сухопутный коридор в Крым. Однако пока им это не удается.

Поэтому оккупанты продолжают стягивать технику под Изюм. Они уже сосредоточили там сотни единиц вооружения и 2 зенитно-ракетных дивизиона.

1 мая россияне обстреляли Днепропетровскую область. Ракеты попали в 2 склада с зерном на агропредприятии. Еще один снаряд попал на частный двор. Известно, что сгорели 2 тонны сена, пожилая хозяйка квартиры получила осколочные ранения, а также погибла корова.

На Николаевщине российская ракета попала в сельскохозяйственный склад с минеральными удобрениями. К счастью, химической угрозы нет. Также известно, что никто не пострадал и не погиб.

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