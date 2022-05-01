Коли продовжать евакуацію
Сьогодні людей мали евакуювати від "Порт Сіті". Однак з міркувань безпеки влада вирішила перенести евакуацію.
Важливо Найважча операція від початку війни, – Арахамія і Верещук про евакуацію з "Азовсталі"
З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що перебувають в інших районах міста, перенесено на понеділок, 2 травня,
– мовиться у повідомленні.
Збір людей відбуватиметься о 8 годині ранку біля "Порт Сіті". Зауважимо, цю інформацію підтвердив і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Що відомо про вивезення людей з "Азовсталі"
1 травня президент Володимир Зеленський повідомив радісну новину – з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних, які вже 2 місяці не бачили сонячного світла та не дихали свіжим повітрям. Серед них є діти, жінки та люди літнього віку. Врятовані прямують до Запоріжжя.
Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що спецоперація "Евакуація "Азовсталь" триває вже третій день. Громадськість не інформували про неї з міркувань безпеки. Вивезти людей вдалося завдяки сприянню ООН, "Червоного Хреста" та української розвідки. Далі влада працюватиме над тим, щоб евакуювати всіх людей з заводу.
Останні новини про війну в Україні
- Російські загарбники хочуть повністю окупувати Донбас, щоб отримати сухопутний коридор до Криму. Однак наразі їм це не вдається.
- Тому окупанти продовжують стягувати техніку під Ізюм. Вони вже зосередили там сотні одиниць озброєння та 2 зенітно-ракетні дивізіони.
- 1 травня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Ракети влучили у 2 склади з зерном на агропідприємстві. Ще один снаряд потрапив на приватне подвір'я. Унаслідок цього спалахнула пожежа. Відомо, що згоріли 2 тонни сіна, літня господиня помешкання зазнала осколкових поранень, а також загинула корова.
- На Миколаївщині російська ракета влучила у сільськогосподарський склад з мінеральними добривами. На щастя, хімічної загрози немає. Також відомо, що ніхто не постраждав та не загинув.
До теми дивіться відео про те, що окупантам наказали повністю знищити "Азовсталь"