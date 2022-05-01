Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Російська ракета прилетіла в село у Синельниківському районі. Фото зброї, яка приземлилася на подвір'ї, опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Актуально На Дніпропетровщині ворожий снаряд прилетів на приватне подвір'я
Речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань повідомила, що ракету, ймовірно, випустили з тактичного комплексу "Точка У", пише Суспільне. Через неї загорівся сінник й загинула корова. Відомо, що згоріли 2 тонни сіна.
Водночас 71-річна жінка зазнала осколкових поранень і її відвезли у лікарню. Зараз жінці надають допомогу медики.
Ракета, яка впала у Синельниківському районі / Фото Валентина Резніченка
Унаслідок обстрілу постраждала ліня жінка / Фото Валентина Резніченка
Окупанти випустили ракету по Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка
Що відомо про попередні обстріли області
1 травня росіяни також завдали удару по 2 складах агропідприємства у Синельниківському районі. Одне сховище було пустим, а в іншому – лежало зерно. Внаслідок ракетного обстрілу обидва приміщення зруйновані. Резніченко наголосив, що росіяни вперто "демілітаризують" наші склади.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
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