Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Російська ракета прилетіла в село у Синельниківському районі. Фото зброї, яка приземлилася на подвір'ї, опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Актуально На Дніпропетровщині ворожий снаряд прилетів на приватне подвір'я

Речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань повідомила, що ракету, ймовірно, випустили з тактичного комплексу "Точка У", пише Суспільне. Через неї загорівся сінник й загинула корова. Відомо, що згоріли 2 тонни сіна.

Водночас 71-річна жінка зазнала осколкових поранень і її відвезли у лікарню. Зараз жінці надають допомогу медики.



Ракета, яка впала у Синельниківському районі / Фото Валентина Резніченка



Унаслідок обстрілу постраждала ліня жінка / Фото Валентина Резніченка



Окупанти випустили ракету по Дніпропетровщині / Фото Валентина Резніченка

Зверніть увагу! Зранку у небі над Дніпропетровською областю Збройні Сили України збили ворожий безпілотник, який здійснював розвідку. Загалом за весь час війни наші бійці ліквідували 245 російських БПЛА.

Що відомо про попередні обстріли області

1 травня росіяни також завдали удару по 2 складах агропідприємства у Синельниківському районі. Одне сховище було пустим, а в іншому – лежало зерно. Внаслідок ракетного обстрілу обидва приміщення зруйновані. Резніченко наголосив, що росіяни вперто "демілітаризують" наші склади.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Останні новини про війну в Україні

Російські окупанти намагаються захопити Південь та Схід України. На щастя, їм це не вдається.

Ворожі війська хочуть просуватися у напрямку Ізюма. Вони вже зосередили там сотні одиниць озброєння та 2 зенітно-ракетні дивізіони.

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив радісну новину – з блокадного заводу "Азовсталь" у Маріуполі вдалося евакуювати 100 цивільних. Серед них є діти, жінки та люди літнього віку. Спецоперація з вивезення людей тривала 3 дні, а над заводом був режим тиші вже 2 доби. Далі українська влада планує евакуювати усіх людей з "Азовсталі".

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