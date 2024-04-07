Из-за близости к линии фронта ранее местные власти объявили об обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов Купянского района. Теперь, по словам главы ОВА, вывоз людей может состояться еще в двух районах на севере области.
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Откуда будут выселять людей
По словам Олега Синегубова, принудительная эвакуация может распространиться еще и на так называемое Золочевское направление. Речь идет о поселках в Харьковском и Богодуховском районах.
В то же время чиновник отметил, что в самом пограничье, которое находится под постоянным огнем, детей уже нет.
Глава ОВА уточнил, что власть будет наблюдать за ситуацией. И в зависимости от увеличения риска и угроз может принять решение о выселении людей из населенных пунктов, расположенных дальше от границы.
Отметим, что Харьковский район с административным центром в Харькове, включает 15 городских и поселковых громад. А Богодуховский, граничащий с ним на западе, охватывает 5 городских и сельских громад.
Какие города охватывает Харьковский район: смотрите на карте
Какие населенные пункты входят в Богодуховский район: смотрите на карте
Будет ли эвакуация из Харькова
- Россияне усилили удары по Харькову различными видами оружия: от баллистики до КАБов.
- Пропагандисты визжат из телевизоров о намерении сделать из Харьковщины "санитарную зону".
- Западные СМИ пишут об угрозе для областного центра во время нового наступления России в начале лета.
- Мэр города Игорь Терехов рассказал, планируют ли эвакуацию харьковчан.
- По его словам, сейчас эвакуация происходит в тех районах, где продолжаются боевые действия.
- В частности, часть этих людей направляется в Харьков.
- Чиновник подчеркнул, что пока ни власть, ни военные не видят поводов для выселения горожан.
- Россияне намеренно пытаются распространить панику среди населения.