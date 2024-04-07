Несмотря на это угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Действуют плановые отключения света
Глава Харьковской ОВА рассказал, что в Харькове фиксируется недостаток мощностей, однако вероятной угрозы, которая могла бы свидетельствовать о масштабных отключениях света по городу, не фиксируют.
О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света,
– заявил Синегубов.
Чиновник также отметил, что в Харькове наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов. Российские захватчики системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.
В частности, Синегубов призвал жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах.
Враг продолжает террор против мирного населения Харьковщины: последние новости
- В Харькове днем 7 апреля прогремело четыре взрыва. Враг мог нанести удары управляемыми авиабомбами. Через несколько часов оккупанты снова начали обстреливать Харьков, предположительно баллистикой. Известно, что тревогу в Харьковской области объявили в 11:27. Около 11:47 в городе слышали взрывы.
- Позже в Харькове прозвучало еще 2 взрыва. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали, что оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами, а также могли атаковать баллистическим вооружением.
- Местные власти впоследствии сообщили, что есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города. Профильные службы выехали на места попаданий. Также стало известно о повреждении жилой инфраструктуры.
- Впервые с 2022 года враг атаковал КАБами в марте 2024 года. 27 марта оккупанты запустили модернизированные авиабомбы по Шевченковскому району. Как пояснили правоохранители, враг использовал боеприпас УМПБ Д-30 СН.
- Днем ранее в субботу, 6 апреля, в Харькове прогремел взрыв. Сообщения об этом в соцсетях появились около 15:46. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил взрыв.
- Чуть позже глава ОВА Синегубов дал понять, что, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие.