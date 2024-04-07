Несмотря на это угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 6 апреля

Действуют плановые отключения света

Глава Харьковской ОВА рассказал, что в Харькове фиксируется недостаток мощностей, однако вероятной угрозы, которая могла бы свидетельствовать о масштабных отключениях света по городу, не фиксируют.

О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света,

– заявил Синегубов.

Чиновник также отметил, что в Харькове наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов. Российские захватчики системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.

В частности, Синегубов призвал жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах.

Враг продолжает террор против мирного населения Харьковщины: последние новости