Попри це загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає. Про це в етері телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Діють планові відключення світла
Очільник Харківської ОВА розповів, що у Харкові фіксується нестача потужностей, однак ймовірної загрози, яка б могла свідчити про масштабні відключення світла по місту, не фіксують.
Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла,
– заявив Синєгубов.
Посадовець також наголосив, що в Харкові спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів. Російські загарбники системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.
Зокрема, Синєгубов закликав жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях.
Ворог продовжує терор проти мирного населення Харківщини: останні новини
- У Харкові вдень 7 квітня пролунало чотири вибухи. Ворог міг завдати ударів керованими авіабомбами. За кілька годин окупанти знову почали обстрілювати Харків, імовірно балістикою. Відомо, що тривогу в Харківській області оголосили об 11:27. Близько о 11:47 в місті чули вибухи.
- Пізніше в Харкові пролунало ще 2 вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що окупанти атакували керованими авіабомбами, а також могли атакувати балістичним озброєнням.
- Місцева влада згодом повідомила, що є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста. Профільні служби виїхали на місця влучань. Також стало відомо про пошкодження житлової інфраструктури.
- Уперше від 2022 року ворог атакував КАБами в березні 2024 року. 27 березня окупанти запустили модернізовані авіабомби по Шевченківському району. Як пояснили правоохоронці, ворог використав боєприпас УМПБ Д-30 СН.
- Днем раніше у суботу, 6 квітня, у Харкові пролунав вибух. Повідомлення про це у соцмережах з'явилися близько 15:46. Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибух.
- Трохи пізніше глава ОВА Синєгубов дав зрозуміти, що, на жаль, є жертви та постраждалі.