Через близкість до лінії фронту раніше місцева влада оголосила про обов'язкову евакуацію із низки населених пунктів Куп'янського району. Тепер, за словами очільника ОВА, вивезення людей може відбутися ще у двох районах на півночі області.

Дивіться також Є нестача потужностей: Синєгубов розкрив деталі про стан енергетики у Харкові після ворожих атак

Звідки виселятимуть людей

Так, Олег Синєгубов зазначив, що примусова евакуація може поширитися ще й на так званий Золочівський напрямок. Йдеться про селища у Харківському та Богодухівському районах.

Водночас посадовець зазначив, що у самому прикордонні, яке перебуває під постійним вогнем, дітей вже немає.

Голова ОВА уточнив, що влада спостерігатиме за ситуацією. І залежно від збільшення ризику і загроз може ухвалити рішення про виселення людей з населених пунктів, розташованих далі від кордону.

Зазначимо, що Харківський район з адміністративним центром у Харкові, включає 15 міських та селищних громад. А Богодухівський, що межує із ним на заході, охоплює 5 міських та сільських громад.

Які міста охоплює Харківський район: дивіться на карті

Які населені пункти входять до Богодухівського району: дивіться на карті

Чи буде евакуація з Харкова