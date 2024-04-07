Через близкість до лінії фронту раніше місцева влада оголосила про обов'язкову евакуацію із низки населених пунктів Куп'янського району. Тепер, за словами очільника ОВА, вивезення людей може відбутися ще у двох районах на півночі області.
Дивіться також Є нестача потужностей: Синєгубов розкрив деталі про стан енергетики у Харкові після ворожих атак
Звідки виселятимуть людей
Так, Олег Синєгубов зазначив, що примусова евакуація може поширитися ще й на так званий Золочівський напрямок. Йдеться про селища у Харківському та Богодухівському районах.
Водночас посадовець зазначив, що у самому прикордонні, яке перебуває під постійним вогнем, дітей вже немає.
Голова ОВА уточнив, що влада спостерігатиме за ситуацією. І залежно від збільшення ризику і загроз може ухвалити рішення про виселення людей з населених пунктів, розташованих далі від кордону.
Зазначимо, що Харківський район з адміністративним центром у Харкові, включає 15 міських та селищних громад. А Богодухівський, що межує із ним на заході, охоплює 5 міських та сільських громад.
Які міста охоплює Харківський район: дивіться на карті
Які населені пункти входять до Богодухівського району: дивіться на карті
Чи буде евакуація з Харкова
- Росіяни посилили удари по Харкову різними видами зброї: від балістики до КАБів.
- Пропагандисти верещать із телевізорів про намір створити з Харківщини "санітарну зону".
- Західні ЗМІ пишуть про загрозу для обласного центру під час нового наступу Росії на початку літа.
- Мер міста Ігор Терехов розповів, чи планують евакуацію харків'ян.
- За його словами, наразі евакуація відбувається у тих районах, де тривають бойові дії.
- Зокрема, частина цих людей прямує до Харкова.
- Посадовець підкреслив, що наразі ні влада, ні військові не бачать приводів до виселення містян.
- Росіяни навмисно намагаються поширити паніку серед населення.