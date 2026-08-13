Корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что в зоне обязательной эвакуации в настоящее время остаются не менее 3 тысяч человек. В частности, в Безруках, расположенных примерно в 15–20 километрах от границы с Россией, до сих пор проживает около 1 140 человек.

Почему люди избегают эвакуации

По словам Анны Черненко, ближайшие к границе районы Харьковской области сейчас находятся в чрезвычайно сложной ситуации. В июле там объявили обязательную эвакуацию, а для семей с детьми – принудительную. Детей почти всех уже удалось вывезти, однако взрослые часто категорически отказываются покидать свои дома.

Люди не хотят уезжать. Кто-то уезжал в 2022 году, кто-то не уезжал. Они все цепляются за свои дома. Мне кажется, они цепляются за иллюзию такой более-менее спокойной жизни. И, конечно, они понимают, что если ты уезжаешь, то вернуться обратно очень-очень трудно,

– отметила Черненко.

В то же время журналистка подчеркнула, что ситуация ухудшается не только из-за возможного продвижения российских войск. Значительную опасность представляют беспилотники, в частности FPV-дроны на оптоволокне.

Еще одной большой проблемой для жителей приграничья является отсутствие электроэнергии. Российские военные регулярно проводят атаки на линии электропередач и энергетические объекты.

Недавно россияне (в Харьковской области – 24 Канал) разрушили энергетические объекты, и вот уже четыре суток, как Безруки тоже остаются без света. Люди больше переживают из-за того, что у них сейчас нет электричества,

– рассказала корреспондентка.

Восстановление электроснабжения в таких условиях чрезвычайно рискованно. Чтобы отправить ремонтную бригаду, необходимо фактически провести отдельную спецоперацию.

Ситуация с логистикой также становится критической. Волонтерам становится все опаснее заезжать в приграничные населенные пункты, а доставлять гуманитарную помощь большим транспортом уже практически невозможно.

Корреспондентка о ситуации в Харьковской области: видео

В местных властях отмечают, что с приближением зимы ситуация может стать еще сложнее. Россияне уже систематически наносят удары по критической инфраструктуре, а восстанавливать ее под постоянными атаками чрезвычайно трудно.

Сейчас в зоне обязательной эвакуации проживает около 3 тысяч человек. Безруки – один из крупнейших населенных пунктов этой территории, где остается около 1 140 жителей.

В самой приграничной зоне, в десятикилометровой полосе, еще остается около 140 человек. В Козачьей Лопане, которая расположена максимально близко к границе, до сих пор проживает 61 человек.

Черненко подчеркнула, что уже сейчас людям стоит серьезно задуматься об отъезде, пока погодные условия позволяют сделать это относительно безопасно.

К сожалению, реальность такова, что, например, до зимы придется. И вот сейчас люди переживают сложное эмоциональное состояние, примиряясь, наверное, с тем, что все-таки придется уезжать или пережить очень-очень тяжелую зиму,

– сказала она.

Журналистка также обратила внимание на опасность российских дронов. Летом люди могут использовать деревья и другую растительность в качестве укрытия от операторов беспилотников, однако зимой это будет значительно сложнее.