Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що у зоні обов'язкової евакуації наразі залишаються щонайменше 3 тисяч людей. Зокрема, у Безруках, які розташовані приблизно за 15 – 20 кілометрів від кордону з Росією, досі живе близько 1 140 мешканців.

Чому люди уникають евакуації

За словами Анни Черненко, найближчі до кордону райони Харківщини зараз перебувають у надзвичайно складній ситуації. У липні там оголосили обов'язкову евакуацію, а для родин із дітьми – примусову. Дітей майже всіх уже вдалося вивезти, однак дорослі часто категорично відмовляються залишати свої домівки.

Люди не хочуть виїжджати. Хтось виїжджав у 2022 році, хтось не виїжджав. Вони всі тримаються за свої будинки. Мені здається, вони тримаються за ілюзію такого більш-менш спокійного життя. І, звісно, вони розуміють, що якщо ти виїжджаєш, то повернутися назад дуже-дуже важко,

– зазначила Черненко.

Водночас журналістка наголосила, що ситуація погіршується не лише через можливе просування російських військ. Значну небезпеку становлять безпілотники, зокрема FPV-дрони на оптоволокні.

Ще однією великою проблемою для мешканців прикордоння є відсутність електроенергії. Російські військові регулярно атакують лінії електропередач та енергетичні об'єкти.

Нещодавно росіяни (на Харківщині – 24 Канал) розбили енергетичні об'єкти, тепер уже чотири доби як Безруки теж без світла. Люди більше переживають через те, що вони зараз не мають електрики,

– розповіла кореспондентка.

Відновлення електропостачання у таких умовах є надзвичайно ризикованим. Щоб відправити ремонтну бригаду, необхідно фактично провести окрему спецоперацію.

Ситуація з логістикою також стає критичною. Волонтерам дедалі небезпечніше заїжджати у прикордонні населені пункти, а доставляти гуманітарну допомогу великим транспортом уже практично неможливо.

Кореспондентка про ситуацію на Харківщині: відео

У місцевій владі наголошують, що з наближенням зими ситуація може стати ще складнішою. Росіяни вже систематично б'ють по критичній інфраструктурі, а відновлювати її під постійними атаками надзвичайно важко.

Зараз у зоні обов'язкової евакуації живе близько 3 тисяч людей. Безруки – один із найбільших населених пунктів цієї території, де залишається близько 1 140 мешканців.

У самому прикордонні, у десятикілометровій зоні, ще залишається близько 140 людей. У Козачій Лопані, яка розташована максимально близько до кордону, досі живе 61 людина.

Черненко наголосила, що вже зараз людям варто серйозно замислитися про виїзд, поки погодні умови дозволяють зробити це відносно безпечно.

На жаль, реальність така, що, наприклад, до зими доведеться. І от зараз люди проходять складний емоційний стан з примиренням, напевно, з тим, що все ж таки виїжджати доведеться або переживати дуже-дуже складну зиму,

– сказала вона.

Журналістка також звернула увагу на небезпеку російських дронів. Влітку люди можуть використовувати дерева та іншу рослинність як укриття від операторів безпілотників, однак узимку це буде значно складніше.