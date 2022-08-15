Под дулом автомата раздевали в поле в феврале, – Анна о выезде из оккупированной Херсонщины

Ежедневно украинцы переживают ад, пытаясь выбраться из временно оккупированных территорий. Так, жительница Херсонской области рассказала, что ей пришлось пережить, чтобы спастись.

О своем пути на подконтрольные Украине территории Анна рассказала в интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ. Женщина поделилась страхами, которые она пережила, спасая себя и родных.

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Уезжать было очень страшно

Как рассказывает Анна, о побеге думали практически сразу же. Но уже тогда рассказывали о том, что враг хаотично обстреливает гражданских, спасающихся от оккупации. Под огонь захватчиков попадали даже автомобили, на которых были надписи "дети" или висел белый флаг.

Анна заметила, что тогда вражеских блокпостов еще не было. Но опасность подстерегала повсюду, ведь оккупанты сидели в засадах среди деревьев. Поэтому она вместе со своим мужем приняла решение ехать по полям в Кривой Рог. Это, рассказала она, единственный путь, позволяющий не стать жертвой обстрелов.

Ночевали в поле под обстрелами "Градов"

Женщина добавила, что за дни в оккупации уже удалось вычислить определенную закономерность. К примеру, если днем тихо, то ночью произойдет обстрел и наоборот. Поэтому она быстро собрала семью и соседей, чтобы спастись в "окно" тишины.

Анна признается, что дорога была страшной для нее. Ночевать приходилось в поле, а сопровождали сон обстрелы "Градов".

Все изможденные, неделю никто не спал, не ел, не мылся нормально. Я думала только, что делать и как накормить детей,

– добавила она.

Раздевали прямо на морозе

По дороге в поле близ одного села автомобиль наткнулся на оккупантов. Они увидели Анну и ее родных и вышли на дорогу с автоматами, наставив их на гражданских. захватчики забрали у них документы, а также приступили к проверке документов.

Этим все не кончилось. До трусов и носков заставили раздеться мужчин. Это враг делал, чтобы проверить, нет ли татуировок. К сожалению, то же самое происходило и с женщинами и детьми.

Малому 3 года, а моему брату – 13. Да что может этот ребенок показать или иметь. И то под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале,

– добавила Анна.

Женщина заметила, что после этого всего оккупанты их автомобиль пропустили. Но тогда она не была уверена, что сможет доехать до пункта назначения. Анне казалось, что в какой-то момент враги выпустят автоматную очередь и расстреляют их. Пришлось ехать очень медленно, чтобы ни в коем случае не провоцировать агрессоров.

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