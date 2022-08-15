Про свій шлях до підконтрольної Україні території Анна розповіла в інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. Жінка поділилась тими страхами, які вона пережила, рятуючи себе та рідних.

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Виїжджати було дуже страшно

Як розповідає Анна, про втечу думали практично відразу ж. Але вже тоді розповідали про те, що ворог хаотично обстрілює цивільних, які рятуються від окупації. Під вогонь загарбників потрапляли навіть автівки, на яких були написи "діти" або висів білий прапор.

Анна зауважила, що тоді ворожих блокпостів ще не було. Але небезпека чатувала всюди, адже окупанти сиділи у засідках поміж дерев. Тож вона разом зі своїм чоловіком ухвалили рішення їхати полями до Кривого Рогу. Це, розповіла вона, єдиний шлях, який дозволив би не стати жертвою обстрілів.

Ночували в полі під обстрілами "Градів"

Жінка додала, що за дні в окупації вже вдалось вирахувати певну закономірність. Наприклад, якщо вдень тихо, то вночі відбудеться обстріл і навпаки. Тож вона скоренько зібрала сім'ю та сусідів, щоб врятуватись у "вікно" тиші.

Анна зізнається, що дорога була страшною для неї. Ночувати доводилось у полі, а супроводжували сон обстріли "Градів".

Усі виснажені, тиждень ніхто не спав, не їв, не мився нормально. Я думала тільки, що робити і як нагодувати дітей,

– додала вона.

Роздягали просто на морозі

Дорогою в полі поблизу одного села автівка наткнулась на окупантів. Вони побачили Анну та її рідних та вийшли на дорогу з автоматами, наставивши їх на цивільних. загарбники забрали у них документи, а також взялись за перевірку документів.

Цим все не закінчилось. До трусів і шкарпеток змусили роздягтись чоловіків. Це ворог робив, щоб перевірити, чи немає татуювань. На жаль, те саме відбувалось і з жінками та дітьми.

Малому 3 рочки, а моєму брату – 13. Та що може та дитина показати чи мати. І то під дулом автомата змусили роздягтись посеред поля в лютому місяці,

– додала Анна.

Жінка зауважила, що після цього всього окупанти їхню автівку пропустили. Але тоді вона не була впевнена, що зможе доїхати до пункту призначення. Анні здавалось, що в якийсь момент вороги просто випустять автоматну чергу та розстріляють їх. Тож довелось їхати надзвичайно повільно, щоб ні в якому разі не провокувати агресорів.

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