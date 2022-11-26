Есть несколько сотен желающих, – Соболевский рассказал, как проходит эвакуация из Херсона

Несколько сотен человек хотят эвакуироваться из Херсона. На самом деле, оставаться в городе сейчас опасно, поэтому желательно эвакуироваться всем херсонцам.

Такое мнение 24 каналу озвучил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Ранее сообщалось о том, что Россия мощно ударила по Херсонщине.

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Процесс эвакуации продолжается

Соболевский рассказал, что процесс эвакуации продолжается каждый день. Есть несколько сотен заявок в обработке. На самом деле из города лучше уехать, ведь оставаться здесь опасно из-за обстрелов россиян, потому что снаряд долетает в город очень быстро.

Возобновила свою работу система оповещения, но мы понимаем, что, к сожалению, она не столь эффективна в Херсонской области. Именно потому, что не настолько много времени для людей после оповещения о том, что начался обстрел,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Количество эвакуированных

Он продолжил, что несколько сотен заявок на эвакуацию, часть из них обрабатывается. Херсонцев могут принимать по всей Украине. Этот процесс происходит совместно с Министерством реинтеграции.

"Эта работа будет продолжаться, ведь есть еще большое количество людей. Необходимо подготовить условия. Все-таки люди поехали на определенное время, потому что вскоре, я убежден, будет освобождено и левобережье, поэтому рисков для наших людей не будет", – отметил Соболевский.

Соболевский рассказал, как происходит процесс эвакуации из Херсона: смотрите видео

Ситуация на левобережье

По его словам, эвакуироваться с левобережья на правобережье нет возможности. Единственный путь – это через Крым, Россию в третьи страны или обратно в Украину. Большое количество людей по этому маршруту пытаются уехать.

На левобережье сейчас ситуация гораздо сложнее, потому что россияне продолжают там и террор нашего населения, и ограбление, и депортацию в Россию. Там очень большое давление сейчас на наших людей,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

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