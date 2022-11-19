Украина начинает эвакуацию с деоккупированных территорий Юга: государство покроет расходы

На Юге началась добровольная эвакуация людей из освобожденных от оккупантов районов. Государство берет на себя все расходы по дороге и проживанию.

Каждый житель освобожденных территорий может по желанию уехать в безопасные районы. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает 24 канал.

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Государство покроет расходы

Верещук отметила, что государство возместит расходы, необходимые для эвакуации. Деньги для этого есть. Речь об обеспечении:

дороги,

проживания,

медицинской помощи и т.д.

Некоторые жители Херсона уже заявили, что хотят эвакуироваться. Речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить.

Составляют списки желающих эвакуироваться

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве был создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их отправляют в разные регионы Украины.

Министр добавила, что власти должны предложить каждому выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области.

У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное – опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донбассе,

– заверила Верещук.

Жителям советуют пока не возвращаться домой

Оккупанты обстреливают освобожденные территории Херсонщины чуть ли не каждый день. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона призвал выехавших людей пока не возвращаться. Пока рано, поскольку есть "прилеты" и много заминированных территорий.

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