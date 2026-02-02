В КГГА ответили, планируется ли эвакуация населения из столицы

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры вызвали иногда критическую ситуацию с отоплением, водоснабжением и светом в Киеве. Так, начала появляться информация о якобы подготовке к эвакуации из столицы.

Ситуацию по этому поводу объяснили в комментарии для hromadske. В КГГА после обработки данных от Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры сказали, действительно ли возможна эвакуация из Киева.

Будут ли проводить эвакуацию из столицы?

Как отмечают местные власти, пока вопрос эвакуации жителей Киева не рассматривается. В то же время городские службы отдельно занимаются людьми, которые по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не способны самостоятельно о себе позаботиться.

Панические настроения среди населения относительно эвакуации усилились, в частности, из-за интервью главы Деснянской районной госадминистрации Максима Бахматова. В КГГА объяснили, что социальные работники оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается: помогают с временным переселением, организуют горячее питание, обеспечивают уход и необходимые медикаменты.

В городской администрации также призвали киевлян сообщать районные госадминистрации или Департамент социальной и ветеранской политики КГГА о лицах, которым может понадобиться такая помощь.

Все действия городских властей направлены на обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры и предоставления базовых услуг населению даже в случае экстренных или стабилизационных отключений. Для этого в городе обеспечено резервное питание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, где это технически возможно,

– подчеркнули в КГГА.

Отметим, что в некоторых районах Киева до сих пор напряженной является ситуация с теплоснабжением. Комментируя эту проблему, народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что все киевские теплоэлектроцентрали таки можно восстановить, однако Украина пока не имеет достаточно ресурсов для этого.

Какова ситуация в столице?