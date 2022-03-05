Эвакуация из Мариуполя переносится: боевики не соблюдают тишину
Источник:телеграм Павла Кириленко
Эвакуация из Мариуполя, которая должна была состояться 5 марта, в настоящее время переносится. Оккупанты цинично сорвали режим тишины, который должен сохраняться на время функционирования гуманитарного коридора.
Нелюди продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности. Чтобы не подвергать людей опасности, эвакуацию пришлось перенести.
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В целях безопасности эвакуация населения была перенесена. Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища. Дополнительную информацию об эвакуации разместят в ближайшее время,
– говорится в сообщении.
Правоохранители будут информировать всех жителей об изменениях с помощью громкоговорителей.
На направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои
Ирина Верещук рассказала, что была предварительная договоренность о создании двух гуманитарных коридоров: Волновахи и Мариуполя. Россия нарушила договоренности. Даже посредничество Красного креста не остановило оккупантов. Враг обстрелял город Волноваха из тяжелого вооружения.
Также на направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои. Речь идет о районах населенных пунктов Пологи и Орехов. Это делает невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.
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