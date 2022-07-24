Оккупанты ввели новые правила для тех, кто эвакуируется из Мелитополя в Запорожье: что нужно знать

Ежедневно "дорога жизни" для тех мелитопольцев, которые решили вырваться из плена оккупации в Запорожье, становится все сложнее. Так, захватчики ввели новые правила для тех, кто эвакуируется из Мелитополя.

Если еще две недели назад российские военные на блокпосту в Васильевке пропускали по крайней мере машины с пожилыми людьми и детьми, то сегодня в колонне стоят все. Теперь даже беременные и годовалые дети по 5 и более суток живут в машинах на трассе или палатках.

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"Уже крышу сносит": что рассказывают люди, которые пытаются эвакуироваться

Вчера в Васильевке уже не пропускали машины по доверенности. В частности, у одной семьи потребовали, чтобы владелец автомобиля по Вайберу звонил, включил видеосвязь и показывал документы на машину, подтверждая, что это его автомобиль.

При этом оккупанты цинично спрашивают у людей, для чего они стоят в колоннах, надоело ли им и неужели "укропы" так ненавидят своих детей. Мол, лучше бы люди малышей пожалели, а не пытались уехать из оккупации. При этом российские захватчики даже не отвечают на вопрос, будут ли выпускать какие-либо машины. Люди признаются, что у них от этого всего уже крышу сносит.

Честно, мы здесь все настолько устали, что ночные стрельбы уже воспринимаем как должное. Вообще не страшно! От чего реально сердце останавливается, так это от мысли, что и завтрашний день придется провести на этой заср*той заправке,

– рассказывают местные жители.

Российские военные смотрят на эвакуационные колонны, как на бизнес

Мелитопольцы рассказывают, что российские военные смотрят на эвакуационные колонны как на свой бизнес. Те, кто приплачивает по 1 000 человек сверху, имеют шанс поехать быстрее. Остальные просто живут на АЗС в Васильевке по 5 и более дней. Всего в машинах ждут своей очереди выезд более 4 000 человек из Мелитополя, Херсона и других городов.

Важно – как сопротивляться, если вы на оккупированной территории: смотрите видео