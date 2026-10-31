Первыми в Украину прибыли спасенные из оккупированных Олешек животные
31 октября завершилась эвакуация жителей оккупированных Олешек в Украину. Вместе с людьми спасли и их домашних питомцев. Животных доставили на подконтрольную территорию отдельным транспортом.
Как проходила эвакуация животных из Олешек, рассказывает 24 Канал.
Что известно о спасении животных из Олешек?
Животных привезли в грузовике и на границе сразу пересадили в другой транспорт.
Животные из Олешек прибыли в Украину / Фото 24 Канала
Грузовик со спасенными животными прибыл в Украину: смотрите видео
Собак доставили в Украину: смотрите видео
Среди спасенных из Олешек есть и кошки: смотрите видео
Собаку переносят из одного грузовика в другой: смотрите видео
Для эвакуированных животных подготовили провизию / Фото 24 Канала
В Украине подготовились к прибытию спасенных животных / Фото 24 Канала
Как проходила эвакуация жителей Олешок?
Последний, четвертый самолет с жителями города приземлился в белорусском Гомеле утром 31 октября. После этого людей на автобусах доставили в Украину.
Для проведения операции стороны договорились о временном режиме тишины на Херсонском направлении. Благодаря этому удалось разминировать дороги к городу, доставить гуманитарную помощь и вывезти гражданских лиц, нуждавшихся в спасении.
Среди эвакуированных – люди разного возраста. Самому пожилому человеку 94 года, а самому молодому – чуть больше года. Одна из женщин уже на следующий день после эвакуации будет отмечать 49-летие.
Некоторые семьи годами ждали возможности уехать из зоны оккупации. В частности, удалось спасти семью, которая жила в поврежденном обстрелами доме. Отец из-за состояния здоровья не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, а лестница была разрушена. Семья фактически оказалась в ловушке без надлежащего доступа к еде и воде.