"Играет на руку врагу": Андрющенко предупредил об угрозе тишины в Олешках

В оккупированных Олешках в Херсонской области продолжается гуманитарная миссия по эвакуации местных жителей. Информационное тишина во время этой операции сопряжено со значительными рисками, поскольку враг может использовать его против мирных жителей.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала заявил, что категорически выступает против сокрытия действий оккупантов.

Как россияне нарушают договоренности?

По его словам, как только Украина начинает соблюдать информационное молчание, россияне немедленно нарушают любые договоренности и действуют исключительно по собственному усмотрению.

Исходя из опыта уже пятого года оккупации и больших эвакуаций: чем больше во время эвакуаций информационной тишины, тем больше россияне делают то, что они хотят, а мы потом разводим руками,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Спикер подчеркнул, что молчание даст возможность высказаться вражеской пропаганде, тогда как инициатива в заявлениях обеспечивает более выгодную позицию. В то же время главной задачей остается спасение украинцев, а итоги операции будут подводиться после ее завершения 2 ноября.

Почему информационная тишина играет на руку врагу: смотрите видео

По информации Центра изучения оккупации, в Олешках захватчики уже развернули пропагандистскую кампанию. На территории местной больницы оккупационная администрация запугивает горожан, планирующих выехать на свободную территорию, угрожая им фильтрацией и арестами.

Кроме того, российские военные цинично используют режим прекращения огня в своих целях. Они стягивают новые подразделения и дополнительно минируют территории вокруг Олешек, что грозит усилением репрессий после свертывания миссии.

Что известно о провокациях врага

Андрющенко привел в пример спасение людей из "Азовстали", когда призывы к молчанию обернулись арестами десятков украинцев после фильтрации. Подобная ситуация произошла и в Мариуполе, где гражданских вместо выезда в Украину принудительно вывозили в российский Ростов-на-Дону.

Ранее председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснял, что из-за присутствия оккупантов и неразорвавшихся снарядов гуманитарная миссия в Олешках несет существенные риски для гражданских лиц и эвакуационных команд.