Украина и Россия согласовывают последние детали эвакуации из Олешек и окрестных сел, – Лубинец

Украина и Россия согласовывают последние детали эвакуации 6 тысяч мирных жителей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Дмитрий Лубинец отметил, что противник уже взял в работу все украинские предложения относительно режима тишины.

Переговоры о спасении людей с временно оккупированных территорий ведутся ежедневно. В ближайшее время ожидаются конкретные результаты этих сложных переговоров, сообщил Дмитрий Лубинец.

Что известно об эвакуации из Олешек

По оценкам украинской стороны, в настоящее время в Олешках и шести прилегающих селах остаются заблокированными тысячи мирных жителей. Среди них не менее 200 детей, нуждающихся в немедленном спасении. В самом городе Олешки находятся до 2 тысяч человек.

Сейчас мы приступаем к согласованию последних деталей по обеспечению режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством. То есть там остаются, скажем так, непростые вопросы, но в ближайшее время я надеюсь, что мы все увидим конкретные результаты этих переговоров,

– рассказал Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что не может раскрыть много подробностей, но, по его мнению, Украина максимально продвинулась вперед.

Ситуация в населенном пункте остается критической.

Еще 19 сентября Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предупреждал, что Олешки находятся на грани гуманитарной катастрофы. Чтобы хоть как-то помочь местным жителям, украинские военные с помощью беспилотников сбросили горожанам тонны гуманитарного груза. К решению проблемы присоединился даже Папа Римский Франциск, который 16 октября просил Владимира Путина организовать перемирие для доставки помощи.

Из-за действий оккупантов в Олешках возникла непосредственная угроза жизни для гражданского населения. Единственная дорога из города полностью заминирована и находится под постоянным наблюдением вражеских дронов, а в местной больнице давно закончились запасы медикаментов.