Мелания Трамп выступила с заявлением о войне в Украине

31 октября завершилась эвакуация жителей оккупированных Олешек, которые месяцами страдали от голода. Мелания Трамп заявила, что эта спасательная операция может дать надежду на окончание войны.

Первая леди США опубликовала пост в социальной сети "Х", в котором упомянула об операции в Олешках.

Что сказала Мелания Трамп о войне?

Мелания Трамп подчеркнула, что эвакуация Олешек может стать предвестником устойчивого и всеобъемлющего мира.

Она также выразила надежду, что совместными усилиями удастся построить мирный мир с лучшим будущим для детей.

Надежда на прочный мир. Олешки доказывают, что человечность может быть сильнее войны. Вместе мы можем построить мирную планету – мир с надеждой и перспективами для наших детей,

– написала первая леди США.

Трамп репостнула пост украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в котором он выражает ей благодарность за помощь в спасении жителей Олешек.

Напомним, 23 октября Белый дом сообщил, что Украина и Россия согласились на временное прекращение огня в Олешках. Договоренности удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Жителям Олешек доставили гуманитарную помощь. Желающим уехать помогли эвакуироваться в Украину или Россию.

Самому пожилому из эвакуированных в Украину – 94 года, а самому младшему – чуть больше года.

Отметим, что режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.