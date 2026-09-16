Люди бегут через минные поля: Россия сорвала эвакуацию из Олешек, – Лубинец

Российские оккупанты заблокировали гуманитарную миссию по спасению мирных жителей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Из-за этого местные жители вынуждены самостоятельно искать пути спасения, рискуя жизнью на заминированных территориях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как Россия превращает Олешки в смертельную ловушку?

Украинская сторона заранее согласовала списки на выезд и заручилась поддержкой Международного комитета Красного Креста.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины для безопасного проведения операции. Однако после длительных переговоров россияне так и не подтвердили свою готовность пропустить гуманитарную колонну.

Сейчас мирные жители фактически застряли в "серой зоне" под постоянными обстрелами и атаками дронов. В городе нет продуктов, питьевой воды и необходимых медикаментов.

Важно! По оценкам омбудсмена, в Олешках и прилегающем районе может оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.

Офис уполномоченного уже проверил 358 человек, нуждающихся в немедленной помощи, и продолжает получать новые обращения.

Из-за безвыходного положения местные жители решаются на отчаянные шаги. "А самое страшное – люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, потому что не видят другого способа выбраться из этого ада", – подчеркнул Лубинец. Он добавил, что украинцы рискуют подорваться на минах или попасть под удар беспилотника, но все равно идут, ведь оставаться под оккупацией для них еще опаснее.

Что происходит на левобережье Херсона

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ситуация в Олешках и Голой Пристани остается критической уже длительное время. Дороги в эти населенные пункты плотно заминированы оккупантами, чтобы сделать невозможным выезд украинцев.

Кроме того, захватчики целенаправленно охотятся дронами на автомобили, которые пытаются привезти местным хоть какие-то продукты.