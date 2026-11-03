"Люди боялись": волонтер рассказала о трудностях эвакуации из Олешек

Украина успешно провела эвакуацию жителей Олешек и других населенных пунктов на части левого берега Херсонской области. Люди опасались, что оккупанты начнут проводить фильтрацию и различные проверки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала волонтер Ирина Лехина. По ее словам, сначала было сложно донести информацию до мирных жителей о согласованном коридоре. Россияне блокировали связь. Люди не могли дозвониться до своих родных.

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Как подчеркнула Лехина, некоторые люди решили остаться. Некоторые опасались, что россияне устроят фильтрацию. Были люди, которые опоздали к автобусам.

Люди действительно боялись выходить из домов. Да и не весь город был разминирован. Разминировали лишь часть города, основные дороги. Некоторые улицы были заминированы. Например, подъезд к Олешкам со стороны Солонцев. Поступала информация, что были люди, которые самостоятельно хотели выйти из Солонцев. И наступили на мину,

– отметила Лехина.

Волонтер рассказала о трудностях эвакуации из Олешек: смотрите видео 24 Канала

Были и другие случаи. Одна из женщин была записана на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию. Однако накануне у нее потерял сознание сын. И в итоге они не успели уехать.

Никто не ходил по городу. Нашим репортерам не давали доступа. Так бы еще много людей выбралось. Сообщали, что некоторым семьям (оккупанты – 24 Канал) говорили, чтобы те даже не думали идти на эвакуацию. Также ко мне обращаются люди из Казачьих Лагерей. Они находятся несколько в стороне от маршрута, по которому проходила эвакуация. Там находится около 290 человек. И ситуация не лучше, чем в Олешках,

– отметила Лехина.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщил, почему Украина решила не указывать количество эвакуированных. Главная цель – не допустить манипуляций вокруг спасения людей.