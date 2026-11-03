"Люди боялися": волонтерка розповіла про труднощі евакуації з Олешок

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла волонтерка Ірина Льохіна. За її словами, спершу було складно донести інформацію цивільним про узгоджений коридор. Росіяни блокували зв'язок. Люди не могли додзвонитися до своїх рідних.

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Як наголосила Льохіна, деякі люди вирішили залишитися. Дехто побоювався, що росіяни влаштують фільтрацію. Були люди, які запізно дійшли до автобусів.

Люди дійсно боялися виходити з домівок. Та й не все місто було розміноване. Розмінували лише частину міста, основні дороги. Деякі вулиці були заміновані. До прикладу, під'їзд до Олешок з боку Солонців. Надходила інформація, що були люди, які самотужки хотіли вийти з Солонців. І наступили на міну– зазначила Льохіна.

Волонтерка розповіла про труднощі евакуації з Олешок: дивіться відео 24 Каналу

Були й інші випадки. Одна з жінок була записана на евакуацію на підконтрольну Україні територію. Однак напередодні в неї знепритомнів син. І зрештою вони не встигли виїхати.

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Ніхто не ходив по місту. Нашим репортерам не давали доступу. Так би ще багато людей повиходило. Повідомляли, що деяким родинам (окупанти – 24 Канал) говорили, щоб ті навіть не думали йти на евакуацію. Також виходять на мене люди з Козачих Лагерів. Вони дещо віддалені від шляху, де проходила евакуація. Там перебуває десь 290 людей. І ситуація не краща від Олешок– зауважила Льохіна.

Раніше уповноважений з прав людини повідомив, чому Україна вирішила не називати кількість евакуйованих. Головна мета – не допустити маніпуляцій навколо порятунку людей.