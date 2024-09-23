Вокзал закрылся, мосты разрушены, газа нет: репортаж The Guardian из Покровска

Россияне движутся на Покровск, на этом направлении продолжаются интенсивные бои, а гражданские выезжают. Согласно последнему сообщению Генштаба, враг интенсивно атакует, в течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

В репортаже The Guardian говорится о том, что жители Покровска стоят перед сложным выбором: бросить собственный дом или остаться дома, но очень рисковать. К сожалению, ситуация сложная и волонтеры не всегда успевают вывезти всех желающих.

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Что происходит в Покровске сейчас

Мы не хотим выезжать. Но есть ли у нас выбор? Взрывы становятся громче и чаще с каждым днем. У меня нет конкретного плана. Попробую где-то найти работу. Мы до последнего надеялись, что все будет хорошо,

– говорит Валерия Танащук, пакуя вещи.

Дом, с которым приходится попрощаться, купила еще прабабушка. Два месяца назад Валерия отправила семилетнюю дочь в пригород Днепра, теперь выезжает сама: ребенок плакал и просил уехать. Под угрозой оккупации остается любимый пышный сад с виноградом, ежевикой, розами. Было и хозяйство. Теперь вместо этого – эвакуационный фургон.

Враг разбил мосты в Покровске и его окрестностях, в том числе автомагистраль, соединяющую город с соседним Мирноградом. Покровск стал городом-призраком, люди уезжают, прислушавшись к рекомендациям местных властей. Вокзал недавно закрылся, выехать можно только на машине. К тому же не у всех есть деньги на аренду квартир в Днепре или Павлограде.

Едут не все. Пенсионеры уклоняются от прямого ответа об этом, кто-то ухаживает за детьми с инвалидностью. 25-летний Даниил отправляет маму, но сам остается – он работает на шахте. Ее пока не закрыли, потому что поставляет уголь, необходимый для металлургической промышленности Украины.

Некоторых просто не успевают вывезти – телефоны уже не отвечают. Была и история, когда двое россиян зашли в подвал, где прятались 20 жителей, которые отказались уезжать. Во время перестрелки погибли и оккупанты, и пятеро гражданских.

Есть и "ждуны". Правда, их достаточно мало – около 5 процентов.

"Они смотрят российское телевидение. Они маргиналы, пьют пиво, курят сигареты и говорят, что государство должно давать им деньги. Поскольку они не получают этого от Украины, то хотят в Россию", – говорит Александр из Мирнограда, солдат Национальной гвардии.

Свет в городе пока есть, но газа уже нет. Рынок работает с 11 до трех дня, местные запасаются мясом птицы, сыром и помидорами.

Путин сошел с ума. Он не остановится на одной области. Он хочет захватить всю Украину. Поэтому мы должны его уничтожить. Это война между добром и злом. Они хотят убивать людей – мы хотим их спасти. Надеюсь, добро победит,

– говорит волонтер из Волчанска, который помогает вывозить людей из Покровска.