МИД Израиля за 2 часа до эвакуации украинцев отозвало разрешение: дипломаты подали ноту протеста

Украина продолжает делать все возможное и невозможное, чтобы эвакуировать своих граждан из Сектора Газа. Известно, что за несколько часов до эвакуации МИД Израиля отозвало разрешение.

Об этом в эфире телемарафона рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что дипломаты уже подали ноту протеста.

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Израиль отозвал разрешение

По его словам, МИД Израиля по непонятным причинам за несколько часов до эвакуации наших земляков и иностранцев из Сектора Газа отозвал разрешение. Он отметил, что не может гарантировать безопасность.

Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста,

– подчеркнул Лубинец.

Дмитрий Лубинец отметил, что от Израиля Украина просит, чтобы пункт пересечения был безопасным и его не бомбили. В то же время, от властей Палестины просят, чтобы нашим гражданам разрешили выйти. В то же время от властей Египта просят, чтобы они просто приняли наших граждан.

Также в эфире телемарафона он рассказал об украинцах, застрявших на территории Сектора Газа. По его словам, в основном говорится о гражданках Украины, которые вышли замуж за палестинцев.

Сколько украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа

Общий образ – это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев, переехали, они проживали на территории Сектора Газа. Понятно, что в семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, свидетельство о рождении, у кого-то нет. У кого-то вышел срок украинских паспортов,

– заметил он.

По словам Лубинца, МИД Украины работает максимально эффективно. И если украинские представители будут иметь возможность приехать в пункт пересечения Рафат между Египтом и Сектором Газы, то наши граждане получат необходимую помощь.

В срочной эвакуации из Сектора Газа нуждаются 243 гражданина Украины.

Причем не будет иметь значения, просрочены ли у них документы или нет. Он подчеркнул, что наше государство сделает все для того, чтобы эвакуировать своих граждан, которым угрожает опасность.