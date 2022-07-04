Следующей целью оккупантов будет и Славянск, – мэр призвал местных жителей эвакуироваться

Вечером 3 июля стало известно, что подразделения ВСУ были вынуждены выйти из Лисичанска. Следующей целью врага будет Славянск, а также, вероятно, Краматорск и Бахмут.

Сейчас эвакуироваться из города можно безопасно

Об этом 24 каналу рассказал мэр Славянска Вадим Лях. Он отметил, что в этих городах внимательно наблюдают за событиями на фронте и надеются, что украинские военные не дадут врагу продвинуться.

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Вместе с тем, за последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. В частности, вчера, 3 июля, произошел сильнейший из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок.

Учитывая это, городской глава призывает жителей Славянска эвакуироваться, ведь сейчас это можно сделать безопасно. Он отметил, что эвакуации проходят каждый день, а количество желающих уехать увеличивается. К примеру, сегодня таких людей было 70, а завтра будут выезжать уже 200. Чтобы записаться, люди звонят по телефону на специальную горячую линию и выбирают самое удобное для себя направление.

К сожалению, людей заставляет выезжать столь горячая пора и то, что убивают их соседей, – подчеркнул Вадим Лях.

Он отметил, что Славянск долгое время был определенным хабом – городом, через который проходили эвакуационные маршруты из других населенных пунктов. Мэр рассказал, что именно поэтому видел многих людей из Северодонецка, Лимана, Изюма, которые сначала наотрез отказывались от эвакуации, а когда прилетало рядом, появлялись на Славянском вокзале в шлепанцах и халатах, готовые ехать в любую точку. страны.

"Я понимаю, что, к сожалению, так будет и в Славянске. Это уже заметно, потому что увеличивается количество тех, кто хочет уехать, но увеличивается прежде всего потому, что увеличивается количество прилетов и гибнут люди", – пояснил городской глава Словянска.

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Вадим Лях подчеркнул, что людям нужно понимать – эвакуация в тяжелых условиях опасна не только для тех, кого эвакуируют, но и для тех, кто ее организует. К примеру, во время последней эвакуации из Северодонецка нужно было вывезти 9 человек, а занимались этим, рискуя жизнью – еще 15 сотрудников ГСЧС, волонтеров и военных. Но, конечно, эвакуацию проводили и будут проводить в дальнейшем даже в таких экстремальных условиях.

Мэр Славянская призвал эвакуироваться из города: смотрите видео