Семья уже второй раз вынуждена покидать свой дом. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал.

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Как прошла эвакуация

Свой дом снова покинули 89-летний Павел Григорьевич вместе с сыном Владимиром и двумя внуками – 19-летним Павлом и 13-летним Богданом.

Правоохранители помогли транспортировать маломобильного мужчину, загрузить вещи и организовать безопасный выезд из прифронтовой зоны.

В жизни этих людей слово "дом" уже давно не означает спокойствие и безопасность. Семья уже переживала эвакуацию в 2014 году, когда была вынуждена покинуть свой родной город Макеевка из-за боевых действий,

– говорится в сообщении.

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К слову, полиция продолжает спасать тех, кто оказался в зоне опасности, и отмечает: если ваша жизнь под угрозой – не медлите, обращайтесь за помощью!

Напомним, недавно экипаж "Белого ангела" попал под атаку российских дронов во время эвакуации раненых в Покровске. Россияне прицельно били по машине "Молнией", из-за чего погиб 42-летний мужчина.