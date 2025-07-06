Сім'я вже вдруге вимушена покидати свій дім. Про це в суботу, 5 липня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал.

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Як минула евакуація

Свій дім знову покинули 89-річний Павло Григорович разом із сином Володимиром та двома онуками – 19-річним Павлом і 13-річним Богданом.

Правоохоронці допомогли транспортувати маломобільного чоловіка, завантажити речі та організувати безпечний виїзд із прифронтової зони.

У житті цих людей слово "дім" вже давно не означає спокій і безпеку. Сім'я вже переживала евакуацію у 2014 році, коли була змушена покинути своє рідне місто Макіївка через бойові дії,

– йдеться в повідомленні.

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До слова, поліція продовжує рятувати тих, хто опинився в зоні небезпеки, та наголошує: якщо ваше життя під загрозою – не зволікайте, звертайтесь за допомогою!

Нагадаємо, нещодавно екіпаж "Білого янгола" потрапив під атаку російських дронів під час евакуації поранених у Покровську. Росіяни прицільно били по машині "Молнією", через що загинув 42-річний чоловік.