"На нас испытали все, кроме ядерной бомбы": как происходит эвакуация из Волчанска
За 10 мая под ударами россиян оказалось 30 населенных пунктов Харьковщины, из них 11 были под массированными авиаударами. Для комбинированных атак оккупанты разного типа вооружения. На фоне обостренной ситуации из ряда городов и поселков Харьковской области эвакуируют местных.
Только за минувшие сутки к волонтерам обратились сотни людей, желающих выехать из опасных населенных пунктов. Подробнее о ситуации на Харьковщине рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
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Как проходит эвакуация на Харьковщине
Из-за сложной ситуации из ряда прифронтовых населенных пунктов Харьковщины продолжается большая эвакуация. Уже 2,5 тысячи человек удалось выехать из опасных территорий. По официальным данным, около 70% людей имеют куда ехать, 30% – нуждаются в расселении. В Харьковской ОГА сообщили, что места для расселения есть.
Эвакуация коснулась Богодуховского, Чугуевского и Волчанского районов. Жители Волчанска рассказали, что пережили страшную ночь. Некоторые из местных уже переживали российскую оккупацию и даже пытки, однако впервые оставляют свои дома именно сейчас.
Выезжаем, потому что погибаем, погибаем от "русского мира". Пусть он сказится вместе с их Путиным, вместе с их властью. Они враги нам. Нас сейчас просто убивают, бомбят КАБами, разными видами оружия. Говорят, приезжают курсанты в Шебекино, тренируются на Волчанске – это из интернета пришло. То есть на нас уже все испытали, кроме атомной бомбы,
– отметил Валерий Дубский, житель Волчанской громады.
Жительница Волчанска Галина Украинец, которая эвакуируется со своим котиком, рассказала, что город постоянно бомбят, вокруг все в огне. Хотя ей некуда эвакуироваться, женщина готова поехать в любое безопасное место: "только, чтобы не бомбили".
"Мы были под оккупацией. Сколько всего пережили, через застенок прошли с мужем. Нас россияне допрашивали. То есть второй раз туда попадать не хочется", – поделились своей историей жители Волчанска.
Начальник сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского РО Алексей Харьковский сообщил, что россияне пытаются попадать на территорию Волчанского района, однако в городе нет вражеских сил.
Это выглядит как полное разрушение города, его уничтожение. Потому что за сутки было, видимо, несколько сотен прилетов артиллерии, мин, уже десятки КАБов прилетели по городу,
– добавил Алексей Харьковский.
Стоит добавить, что о наступательных намерениях россиян было известно как военным, так и местным властям. Поэтому план эвакуации местных жителей разработали заранее. Заявок о желании уехать поступает все больше. Только военные видят, что ситуация позволяет безопасно вывезти граждан, это делают. Никто из желающих уехать не покинут.
Эвакуацию из Харькова не проводят
Ситуация с обстрелами не улучшается, а давление россиян на пограничные увеличивается. Только за минувшие сутки на Слобожанском и Купянском направлениях было по 10 вражеских штурмов. Увеличилось количество попыток прорывов ДРГ. Поэтому в приграничных областях Харьковщины действительно все опаснее.
Это понимают и горожане, ведь только за сутки 10 мая к волонтерам поступили сотни обращений. Сейчас полиция, ГСЧС, около 10 общественных организаций и 40 транспортных средств направлены на то, чтобы вывезти людей в безопасные места. Обычно выезжают старшие люди, некоторым из которых необходимы особые условия перевозки и эвакуации.Важно! Напомним, что на Харьковщине действует "горячая линия" по вопросам эвакуации – вы можете обратиться по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах.
Отметим, что многие люди, например, из Волчанска, выехали самостоятельно на собственных автомобилях. Пока неизвестно точное количество лиц, которые нуждаются в эвакуации.
Эвакуацию из Харькова по состоянию на сегодня не проводят, для этого нет причин. Более того, в город возвращается все больше людей.
Что происходит на Харьковщине: подробнее
- Российские военные 10 мая начали наступление на севере Харьковской области, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе. Там, в частности, активизировалась работа ДРГ, а также разведывательных дронов.
- По состоянию на 11 мая активные боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области. Оккупанты используют различную тактику. В Харьковской ОВА сообщили, что малые боевые группы врага проводят разведку боем и соответственно отступает или наоборот – подтягивает технику.
- В Третьей штурмовой бригаде отметили, что россияне еще не использовали свои основные силы. В то же время, по словам командира 3-й ОШБр Максима Жорина, ничего критического пока не произошло. Украинские военные были готовы к такому развитию событий