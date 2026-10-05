Операция "Тигры": гвардейцы с помощью дрона эвакуировали шесть кошек из оккупированных Олешек

Украинские военнослужащие Национальной гвардии провели уникальную спецоперацию по эвакуации шести кошек из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Животных удалось переправить через реку Днепр на безопасную территорию с помощью тяжелого беспилотника-бомбардировщика.

Как сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, специалисты специально разработали и изготовили надежную клетку для безопасной перевозки животных по воздуху.

Каковы подробности операции по спасению животных?

Местные жители в оккупированном городе поместили кошек в эту конструкцию, после чего бойцы закрепили ее под бортом тяжелого дрона. В воздухе беспилотник вместе с четвероногими пассажирами преодолел более 10 километров.

После приземления на контролируемой Украиной территории все шесть кошек оказались полностью целыми и невредимыми.

По словам военных, животные хорошо перенесли необычный полет и испытали лишь незначительный испуг. Спецоперация получила официальное кодовое название "Тигры" и завершилась полным успехом.

Впечатляющие кадры спасения четвероногих: смотрите видео

Гуманитарные миссии беспилотников в регионе

Стоит отметить, что украинские военные регулярно используют тяжелые беспилотные летательные аппараты для оказания помощи гражданскому населению на захваченных территориях.

С помощью беспилотников бойцы уже во второй раз доставили почти четыре тонны гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Напомним еще одну историю спасения, о которой мы писали весной. Так, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона эвакуировали кота и собаку с позиции. Безпилотник доставил животных в мешке на расстояние 12 километров до безопасного места, где их встретили военные.