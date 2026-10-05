Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, фахівці спеціально розробили та виготовили надійну клітку для безпечного транспортування тварин повітрям.

Які подробиці операції з порятунку тварин?

Місцеві жителі в окупованому місті помістили котів у цю конструкцію, після чого бійці закріпили її під бортом важкого дрона. У повітрі безпілотник разом із чотирилапими пасажирами подолав понад 10 кілометрів.

Після приземлення на контрольованій Україною території всі шість котів виявилися повністю цілими та неушкодженими.

За словами військових, тварини перенесли незвичний політ добре та зазнали лише незначного переляку. Спецоперація отримала офіційну кодову назву "Тигри" та завершилася повним успіхом.

Вражаючі кадри порятунку чотирилапих: дивіться відео

Гуманітарні місії безпілотників у регіоні

Варто зазначити, що українські військові регулярно використовують важкі безпілотні літальні апарати для допомоги цивільному населенню на захоплених територіях.

За допомогою безпілотників бійці вже вдруге доставили майже чотири тонни гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Нагадаємо ще одну історію порятунку, про яку ми писали навесні. Так, бійці 14-ї окремої механізованої бригади дроном евакуювали з позиції кота й собаку. Безпілотник доставив тварин у мішку на 12 кілометрів до безпечного місця, де їх зустріли військові.