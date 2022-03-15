Эвакуация людей из Харьковской области: согласован один гуманитарный коридор

Сьогодні міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що Україні вдалось домовились та погодити 9 коридорів на 15 березня.

Эвакуация людей будет происходить из трех областей – Киевской, Донецкой и Харьковской.

На тему Из Харькова гуманитарный коридор будет проходить из Оскола, села в Изюмском районе

Мы хотим вас спасти, – Верещук заверила, что всю информацию из соцсетей обрабатывают

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины отметил, что маршрут будет направляться в Славянск.

Напоминаем, что жителям важно приобщаться именно к официальным гуманитарным коридорам, они бесплатны. Остальные не подтвержденные коридоры могут быть опасными.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта: