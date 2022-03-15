Евакуація людей буде відбуватись з трьох областей – Київської, Донецької та Харківської.

З Харкова гуманітарний коридор буде відбуватись із Осколу, села в Ізюмському районі.

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Заступник Керівника Офісу Президента України зазначив, що маршрут прямуватиме до Слов’янська.

Нагадуємо, що мешканцям важливо долучатися саме до офіційних гуманітарних коридорів, вони безкоштовні. Інші не підтверджені коридори можуть бути небезпечними.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 15 березня: