Эвакуация людей с Изюма сорвана: весь день продолжаются обстрелы

Российские оккупанты совершают террор украинского народа, который, по словам пропаганды, "ехали освобождать". Путинская орда сорвала эвакуацию людей из Изюма на Харкищвине.

Эвакуировали около 250 человек

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов констатировал фактический срыв эвакуации людей из Изюма. Российская сторона не придерживалась договоренностей и целый день совершает обстрелы.

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Синегубов сообщил, что десятки автобусов, выехавших за жителями, не попали в город. По предварительным данным, более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации.

Город уничтожен. У людей нет пищи, воды и тепла. Синегубов заявил, что из-за обстрелов в Изюм не попал гуманитарный конвой.

Также в Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Поэтому местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации.

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