За выезд на подконтрольную Украине территорию люди вынуждены платить оккупантам на пункте пропуска. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожской области.
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оккупанты требуют деньги на блокпостах
По его словам, сумма платы за выезд с оккупированных территорий может отличаться. Все зависит от того, кто именно уезжает, ведь у россиян есть разные тарифы на свои "услуги", например:
- пропуск машины вперед;
- если нашли у человека "подозрительные" татуировки;
- если уезжает человек, которого могли бы забрать в ряды российской армии.
Там особый тариф когда они (оккупанты – 24 канал) видят, что нашли пассажира из своих списков, как подозрительного человека, разыскиваемого их властью,
– заметил корреспондент.
У таких людей могут потребовать от 1 до 3 тысяч долларов за выезд с оккупированных территорий. "Они же для того и пришли сюда, чтобы набить себе карманы. Это путин рассказывает о "денацификации", а здесь денежный поток", – подчеркнул корреспондент.
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Какая ситуация в Запорожской области: коротко
- Во временно оккупированном Мелитополе вечером 21 августа снова раздались мощные взрывы. Это почти сразу прокомментировали российские пропагандисты. После общения с местным гауляйтером они начали утверждать, что в городе работала противовоздушная оборона.
- оккупанты пытаются максимально активизировать распространение пропаганды и усиление антиукраинских настроений на оккупированной части Запорожской области. Так, они хотят подкупить как можно больше местных жителей, чтобы создать картинку массовости на фейковом голосовании. Раньше "активистам" платили по 10 тысяч, а теперь раздают заброшенное жилье.
- Спутники Maxar сделали новые фото территории Запорожской АЭС. Согласно им, там нет признаков "системного обстрела", в чем путин, обвиняя ВСУ, пытался заверить президента Франции Эммануэля Макрона во время недавнего телефонного разговора.
- 20 августа во время очередного обстрела ЗАЭС россияне повредили эстакаду, по которой работники попадали из спецкорпусов в энергоблоки. К счастью, поврежденная эстакада не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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