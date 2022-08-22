За виїзд на підконтрольну Україні територію люди вимушені платити окупантам на пункті пропуску. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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окупанти вимагають гроші на блокпостах

За його словами, сума плати за виїзд з окупованих територій може відрізнятися. Все залежить від того, хто саме виїжджає, адже росіяни мають різні тарифи для своїх "послуг", наприклад:

пропуск машини вперед;

якщо знайшли у людини "підозрілі" татуювання;

якщо виїжджає чоловік, якого могли б забрати до лав російської армії.

Там особливий тариф коли вони (окупанти – 24 канал) бачать, що знайшли пасажира зі своїх списків, як підозрілу людину, яку розшукує їхня влада,

– зауважив кореспондент.

У таких людей можуть вимагати від 1 до 3 тисяч доларів за виїзд з окупованих територій. "Вони ж для того й прийшли сюди, щоб набити собі кишені. Це путін розповідає про "денацифікацію", а тут грошовий потік", – наголосив кореспондент.

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Яка ситуація на Запоріжжі: коротко

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 21 серпня знову пролунали потужні вибухи. Це майже одразу прокоментували російські пропагандисти. Вони після спілкування з місцевим гауляйтером почали стверджувати, що в місті працювала протиповітряна оборона.

окупанти намагаються максимально активізувати поширення пропаганди та посилення антиукраїнських настроїв на окупованій частині Запорізької області. Так, вони хочуть підкупити якомога більше місцевих жителів, аби створити картинку масовості на фейковому голосуванні. Раніше "активістам" платили по 10 тисяч, а тепер роздають покинуте житло.

Супутники Maxar зробили нові фото території Запорізької АЕС. Згідно з ними, там немає ознак "системного обстрілу", у чому путін, звинувачуючи ЗСУ, намагався запевнити президента Франції Еммануеля Макрона під час нещодавньої телефонної розмови.

20 серпня під час чергового обстрілу ЗАЕС росіяни пошкодили естакаду, якою працівники потрапляли зі спецкорпусів до енергоблоків. На щастя, пошкоджена естакада не є об'єктом інфраструктури блоків чи обладнання. Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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